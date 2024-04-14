Отмены туров из-за конфликта: в Египте и ОАЭ ситуация остается стабильной для российских туристов

АТОР: россияне не спешат аннулировать туры в ОАЭ и Египет из-за атаки на Израиль

1:02 Your browser does not support the audio element. Туризм

В сообщении от Ассоциации туроператоров России (АТОР) говорится, что пока не наблюдается отмены туров в Египет или просьб о досрочном возвращении россиян из-за конфликта между Ираном и Израилем.

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По словам представителей АТОР, туроператоры не отмечают аннуляций туров в Египете или запросов на досрочное возвращение из этой страны. Они подчеркнули, что туристы в Египте проводят свой отпуск по плану, без происшествий.

Относительно отдыха в ОАЭ, в АТОР сообщили, что на момент их заявления не поступало обращений от россиян о досрочном прерывании отпуска. Туристы из России продолжают наслаждаться отдыхом в ОАЭ в обычном режиме.

Они также отметили, что в настоящее время в ОАЭ находится около 70 тысяч туристов из России, включая как самостоятельных, так и организованных.

Согласно данным АТОР, в Египте в настоящее время могут пребывать не менее 40-45 тысяч российских туристов, преимущественно в составе организованных групп.