Идеальное время для посещения Бангкока: открытие сезонов и подробные советы

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Гид по сезонам в Бангкоке: когда лучше всего посетить столицу Таиланда?

1:53
Туризм

Столица Таиланда славится своим жарким климатом, но есть определенные времена года, которые наиболее благоприятны для посещения.

Гид по сезонам в Бангкоке: когда лучше всего посетить столицу Таиланда?
Фото: https://commons.wikimedia.org/ by Mathew Schwartz is licensed under From Wikimedia Commons, the free media repository

С ноября по февраль наступает самый комфортный сезон в Бангкоке. В это время года погода становится более мягкой. Температура в этот период составляет около 30°C, что считается весьма комфортным. Кроме того, в это время выпадает меньше дождей, и можно наслаждаться яркими солнечными днями. Это также отличное время для осмотра достопримечательностей города.

С марта по май наступает самый жаркий сезон в Бангкоке. Температура может подниматься до 40°C, что считается экстремальным для многих путешественников. Тем не менее, в это время года количество туристов обычно меньше, что дает некоторые преимущества в виде специальных предложений от отелей и магазинов. Кроме того, туристам Бангкока в середине апреля представится возможность увидеть традиционный тайский праздник Сонгкран, который включает в себя огромные водные битвы на улицах города.

С июня по август наступает муссонный сезон. В этот период погода может быть очень влажной, но количество туристов все еще ниже, чем во время жаркого сезона. Здесь можно насладиться свежим и чистым воздухом после длительного периода жары, однако стоит быть готовыми к высокой влажности. Тем не менее, в это время года также можно найти выгодные предложения на проживание и путешествия.

С сентября по октябрь в Бангкоке наступает дождливый сезон. В этот период дожди могут продолжаться весь день, а погода может быть очень переменчивой. Тем не менее, количество туристов обычно снижается, что может привести к хорошим скидкам от отелей. Дорожное движение также может быть затруднено из-за затопленных дорог, поэтому туристам стоит быть готовыми к этому.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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