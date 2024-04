Идеальное время для посещения Бангкока: открытие сезонов и подробные советы

Your browser does not support the audio element.

Столица Таиланда славится своим жарким климатом, но есть определенные времена года, которые наиболее благоприятны для посещения.

Фото: https://commons.wikimedia.org/ by Mathew Schwartz is licensed under From Wikimedia Commons, the free media repository