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Северная Корея vs Таиланд: почему КНДР становится новым туристическим магнитом для россиян

Турэксперт Голов: Северная Корея поборется с Таиландом за россиян

1:41
Туризм

В Северной Корее существует множество уникальных мест, которые могли бы привлечь внимание туристов из России. Помимо знаковых достопримечательностей, в стране также имеются пятизвездочные прибрежные отели, что делает её привлекательной для российских отдыхающих, считает президент Союза туристических агентств Сергей Голов. Однако он отмечает, что Северной Корее предстоит бороться за российских туристов с Таиландом, что, по его мнению, создаст серьезную конкуренцию.

Турэксперт Голов: Северная Корея поборется с Таиландом за россиян
Фото: flickr.com by Roman Harak is licensed under Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Недавно власти Приморского края объявили о разработке программы летних туров в КНДР из Владивостока. Однако с учетом более удобного сообщения с Приморского края до Таиланда, Голов считает, что предстоит серьезная борьба за внимание туристов.

"Северной Корее потребуется значительное усилие, чтобы привлечь внимание жителей Приморья," — отмечает он.

Он также уверен, что хотя страна долгое время оставалась закрытой для туризма, турпрограмма не останется без внимания со стороны россиян.

Однако вице-президент АТОР Александр Курносов не согласен с этим мнением, подчеркивая, что отдых в Северной Корее является слишком экзотичным, а сама страна остается малоизученной. По его мнению, стоимость перелета будет слишком высока для российских туристов, а инфраструктура в стране не соответствует требованиям.

"Даже не хочется серьезно обсуждать эту тему! Туристического потока в Северную Корею из России просто нет," — заключает Курносов.

В Российском союзе туриндустрии также замечали увеличение интереса россиян к поездкам в КНДР. Сообщалось, что с февраля по март туда отправились три организованные группы.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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