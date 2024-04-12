Отпуск в Сочи: лучшие майские предложения для российских туристов за 45 тысяч рублей

Отпуск в Сочи на майские праздники обойдется россиянам примерно в 45 тысяч рублей за двоих, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).
По данным туроператоров, самый доступный вариант отдыха в Адлере включает проживание в трехзвездочном отеле без питания на четыре ночи и перелет. Минимальная стоимость такого тура составляет 63 тысячи рублей, если выбрать четырехзвездочное жилье с завтраками, цена возрастает до 72 тысяч рублей.
Поездка в Красную Поляну с аналогичными условиями отеля и перелета начинается от 56 тысяч рублей на двоих. При выборе четырехзвездочного отеля с завтраками цена увеличивается до 82,6 тысячи рублей за четыре ночи.
Ранее Краснодарский край и Крым были названы наиболее бюджетными направлениями для отпуска в апреле. Эксперты уточнили, что самые низкие цены на проживание в сутки наблюдаются в Адлере, где средняя стоимость составляет 2029 рублей. Ейск также входит в список доступных мест для отдыха, занимая второе место по этому показателю.
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