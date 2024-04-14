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Исследование Bronevik: как изменилось предварительное бронирование жилья для отпуска в России в 2024 году

Исследование: россияне начали уделять больше времени на планирование своих поездок

1:11
Туризм

В 2024 году глубина предварительного бронирования отпускного жилья в России увеличилась на 50%. Путешественники теперь оформляют и оплачивают проживание в гостиницах и апартаментах в среднем за 15 дней до запланированной даты заезда, в то время как годом ранее это происходило за 10 дней.

Исследование: россияне начали уделять больше времени на планирование своих поездок
Фото: freepik.com by master1305 is licensed under public domain

Существенно снизилась также доля спонтанных поездок: в 2023 году 45% бронирований осуществлялись за 1-3 дня до заезда, а в текущем году этот показатель сократился до 41%. Эти выводы основаны на данных исследования, проведенного сервисом бронирования Bronevik.

Наивысшую глубину бронирования продемонстрировала Камчатка, где туристическое жилье заказывается и оплачивается в среднем за 58 дней до заезда. На втором и третьем местах расположились Алтай (55 дней) и Дагестан (40 дней). В топ-10 также вошли Калининградская область, Кабардино-Балкария, Сахалинская область, Чечня, Краснодарский край, Карелия, Магаданская область, Северная Осетия и Ставропольский край.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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