Академик РАН Геннадий Онищенко заявил о загрязнении побережья в Сочи

Заслуженный врач России, академик РАН Геннадий Онищенко рассказал, что побережье в городе Сочи загрязнено.
Также он сообщил о критической перегрузке курорта.
По словам врача, каждое лето на курорты жители нашей страны привозят множество вирусов. А в Сочи имеется еще проблема сточных вод.
"Всегда здесь была проблема сброса хозфекальных сточных вод. Когда в Сочи велась подготовка к Олимпиаде-2014, разработали программу, когда не каждый санаторий сам сбрасывал, а строили специальный коллектор", — отметил Онищенко.
По его словам, эта программа была реализована частично. Также академик уверил, что загрязнение сточными водами все еще актуально. Ведь в Сочи все еще модернизируют и возводят новые очистные сооружения, пишет BFM Кубань.
Правозащитница призвала осознанно относиться к любой информации.