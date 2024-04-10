Академик РАН Геннадий Онищенко заявил о загрязнении побережья в Сочи

Заслуженный врач России Онищенко сообщил о загрязнении сочинского побережья

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Заслуженный врач России, академик РАН Геннадий Онищенко рассказал, что побережье в городе Сочи загрязнено.

Фото: air.timetech.pro by Евгений Лодянов is licensed under Attribution-Share Alike 4.0

Также он сообщил о критической перегрузке курорта.

По словам врача, каждое лето на курорты жители нашей страны привозят множество вирусов. А в Сочи имеется еще проблема сточных вод.

"Всегда здесь была проблема сброса хозфекальных сточных вод. Когда в Сочи велась подготовка к Олимпиаде-2014, разработали программу, когда не каждый санаторий сам сбрасывал, а строили специальный коллектор", — отметил Онищенко.

По его словам, эта программа была реализована частично. Также академик уверил, что загрязнение сточными водами все еще актуально. Ведь в Сочи все еще модернизируют и возводят новые очистные сооружения, пишет BFM Кубань.