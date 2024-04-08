"Размер не имеет значения": топ самых маленьких стран мира

Топ-5 самых маленьких стран мира

1:59 Your browser does not support the audio element. Туризм

Наш мир обширен и разнообразен, а в нем располагается множество государств, от самых крошечных до огромных. Несмотря на их скромные размеры, эти страны играют значимую роль в мировой истории, культуре и экономике. Представляем перечень таких государств, которые, несмотря на свою маленькую территорию, могут гордиться своими достижениями.

Фото: flickr.com by LuxTonnerre is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Ватикан , также известный как Святой Престол, является наименьшей страной в мире по площади, включая всего 44 гектара. Этот суверенный город-государство является центром католической церкви и местом пребывания Папы Римского. В Ватикане находятся множество исторических и религиозных памятников, включая Собор Святого Петра и Ватиканские музеи.

, также известный как Святой Престол, является наименьшей страной в мире по площади, включая всего 44 гектара. Этот суверенный город-государство является центром католической церкви и местом пребывания Папы Римского. В Ватикане находятся множество исторических и религиозных памятников, включая Собор Святого Петра и Ватиканские музеи. Монако , расположенное на Лазурном берегу Франции, является второй по величине маленькой страной в мире, занимая всего 2,02 квадратных километра. Несмотря на свои скромные размеры, Монако известно своим казино в Монте-Карло, роскошными яхтами и всемирно известной автогонкой Формулы-1, Гран-при Монако.

, расположенное на Лазурном берегу Франции, является второй по величине маленькой страной в мире, занимая всего 2,02 квадратных километра. Несмотря на свои скромные размеры, Монако известно своим казино в Монте-Карло, роскошными яхтами и всемирно известной автогонкой Формулы-1, Гран-при Монако. Науру , расположенный в Южной части Тихого океана, является третьей по величине маленькой страной в мире с площадью около 21 квадратного километра. Основным источником дохода для Науру является добыча фосфата, но также страна привлекает туристов своей уникальной природной красотой.

, расположенный в Южной части Тихого океана, является третьей по величине маленькой страной в мире с площадью около 21 квадратного километра. Основным источником дохода для Науру является добыча фосфата, но также страна привлекает туристов своей уникальной природной красотой. Тувалу , расположенный между Австралией и Гавайями в Тихом океане, состоит из девяти маленьких островов и имеет общую площадь около 26 квадратных километров. Тувалу славится своими красивыми коралловыми рифами и уникальной культурой.

, расположенный между Австралией и Гавайями в Тихом океане, состоит из девяти маленьких островов и имеет общую площадь около 26 квадратных километров. Тувалу славится своими красивыми коралловыми рифами и уникальной культурой. Сан-Марино, расположенный в Северной Италии, является одним из самых старых и наименьших суверенных государств в мире, площадью около 61 квадратных километров. Эта маленькая страна богата историческими достопримечательностями, такими как крепости и средневековые церкви.