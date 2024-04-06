Сочи — это не только море: лучшие места для истинных ценителей природы

Многие отдыхающие выбирают Сочи не только ради морского отдыха, но и ради горных пейзажей и уникальной природы. В статье рассказывается о том, какие места в этом курортном городе можно посетить для отдыха в горах.
Красная Поляна
Курортный посёлок Красная Поляна расположен на берегу горной реки Мзымта и славится своим горнолыжным комплексом. Окружённый горами, в том числе Ачишхо с северо-запада и хребтом Аибга с юго-востока, этот район привлекает любителей активного отдыха.
Поднявшись на вершину горы Табунная, отдыхающие могут насладиться захватывающим видом на окрестности. Часть пути придётся пройти по канатной дороге, а сам маршрут пролегает через территорию Кавказского природного биосферного заповедника.
Парк "Дендрарий"
В составе Сочинского национального парка располагается Парк "Дендрарий" в Хостинском районе города. Это замечательное место, являющееся образцом садово-паркового искусства Сочи. В его ареале можно увидеть уникальные субтропические растения и животных, что делает его привлекательным для посетителей.
Прогулки по горам
Помимо посещения известных мест, как Красная Поляна и Дендрарий, отдыхающие в горах Сочи могут отправиться на вершины гор, такие как Каменный Столб, Перевальная Южная, Мосья, пик Бзерпи, Большой Ахун или Батарейка, откуда открываются потрясающие виды на окрестности.
Гора Батарейка, с её высотой в 146 метров, является самой высокой точкой исторического центра города и оборудована смотровой площадкой. На горе Мосья расположены чайные плантации, а с её вершины открывается вид не только на Сочи, но и на горы Абхазии. Гора Большой Ахун известна уникальным заброшенным рестораном "Ахун" и другими достопримечательностями, которые могут увидеть посетители, приезжающие сюда на отдых.
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