Почему теряется багаж в аэропортах? Основные причины раскрыты экспертами из группы "Путешествия без багажа"

Создатели группы "Путешествия без багажа" на платформе "Одноклассники", Виталий Багров и Антон Гилмор, обсудили причины пропажи багажа пассажиров в аэропортах.
По мнению Багрова и Гилмора, основные случаи потери багажа происходят во время обработки на авиагаванях.
"Багаж может зацепиться лямками за ленту, попасть на неправильную карусель для комплектации, или потерять бирку", — пояснили они.
Блогеры также рекомендовали избегать использование тканевых чехлов, которые могут легко соскользнуть и затруднить поиск багажа.
Багров и Гилмор также советуют отказаться от слишком легких сумок, так как они часто могут вылететь с ленты. Они также подчеркнули важность удаления предыдущих бирок с багажа, чтобы избежать ошибок сканера.
На пересадочных рейсах багаж пассажиров часто теряется из-за задержек первого перелета. В таких случаях времени на повторную проверку багажа остается очень мало. "Пока багаж повторно проверяют, стыковочный рейс уже улетает, и пассажир получает неприятный сюрприз после прибытия", — пояснили специалисты. Потеря также может произойти из-за повреждения бирки, что замедляет процесс сканирования.
Кроме того, чемодан или сумка могут выпасть из тележки при доставке к самолету. В этом случае багаж может перепутаться с другим грузом и попасть на склад. "Или у сотрудников, отвечающих за посадку, может не оказаться вашего посадочного билета — в результате ваш багаж снимают с рейса, и вам приходится доказывать, что вы действительно должны были лететь на этот самолет", — добавили блогеры.
Чтобы уменьшить риск потери багажа, Багров и Гилмор советуют приобрести прочный чемодан в форме параллелепипеда с крепкими ручками и убрать с него все лишние ремни и лямки. Они также рекомендуют сфотографировать багаж перед сдачей в аэропорту и приклеить на него стикер с личными данными.
Ранее российский тревел-блогер поделился опытом путешествия бизнес-классом авиакомпании Conviasa из Венесуэлы. По его словам, вместе с соком, водой и напитком из лайма ему была предложена закуска из трех видов сыра с орехами и виноградом.
Композитор раскрылся иначе при сотрудничестве с казахским певцом.