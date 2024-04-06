Почему теряется багаж в аэропортах? Основные причины раскрыты экспертами из группы "Путешествия без багажа"

Известны главные причины потери багажа в аэропортах — во время обработки

2:11 Your browser does not support the audio element. Туризм

Создатели группы "Путешествия без багажа" на платформе "Одноклассники", Виталий Багров и Антон Гилмор, обсудили причины пропажи багажа пассажиров в аэропортах.

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По мнению Багрова и Гилмора, основные случаи потери багажа происходят во время обработки на авиагаванях.

"Багаж может зацепиться лямками за ленту, попасть на неправильную карусель для комплектации, или потерять бирку", — пояснили они.

Блогеры также рекомендовали избегать использование тканевых чехлов, которые могут легко соскользнуть и затруднить поиск багажа.

Багров и Гилмор также советуют отказаться от слишком легких сумок, так как они часто могут вылететь с ленты. Они также подчеркнули важность удаления предыдущих бирок с багажа, чтобы избежать ошибок сканера.

На пересадочных рейсах багаж пассажиров часто теряется из-за задержек первого перелета. В таких случаях времени на повторную проверку багажа остается очень мало. "Пока багаж повторно проверяют, стыковочный рейс уже улетает, и пассажир получает неприятный сюрприз после прибытия", — пояснили специалисты. Потеря также может произойти из-за повреждения бирки, что замедляет процесс сканирования.

Кроме того, чемодан или сумка могут выпасть из тележки при доставке к самолету. В этом случае багаж может перепутаться с другим грузом и попасть на склад. "Или у сотрудников, отвечающих за посадку, может не оказаться вашего посадочного билета — в результате ваш багаж снимают с рейса, и вам приходится доказывать, что вы действительно должны были лететь на этот самолет", — добавили блогеры.

Чтобы уменьшить риск потери багажа, Багров и Гилмор советуют приобрести прочный чемодан в форме параллелепипеда с крепкими ручками и убрать с него все лишние ремни и лямки. Они также рекомендуют сфотографировать багаж перед сдачей в аэропорту и приклеить на него стикер с личными данными.

Ранее российский тревел-блогер поделился опытом путешествия бизнес-классом авиакомпании Conviasa из Венесуэлы. По его словам, вместе с соком, водой и напитком из лайма ему была предложена закуска из трех видов сыра с орехами и виноградом.