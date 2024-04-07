Увеличение спасательных операций: почему нужно регистрироваться в МЧС перед туристическими походами?

По информации предоставленной МЧС России, за последний год потребность туристов в помощи спасателей увеличилась вдвое. Заместитель директора департамента спасательных формирований МЧС Петр Гриценко связывает этот рост с увеличением числа внутренних туристических поездок.
Чаще всего в опасные ситуации попадают те туристы, которые не прошли регистрацию в компетентных органах перед началом сложного маршрута. В течение 2024 года произошло 11 инцидентов с такими группами, в результате которых погибли 6 взрослых. Из числа зарегистрированных групп только 2 обратились за помощью, сообщает ТАСС.
Путешествуя по маршрутам с повышенной опасностью, необходимо уведомить МЧС. Заявку можно подать онлайн на официальном веб-сайте МЧС региона, где запланировано путешествие, либо позвонить по телефону или отправить электронное письмо. Ранее требовалось подать заявку за 10 дней до начала похода, однако это условие сейчас отменено.
Соглашение, подписанное в 2021 году между США, Британией и Австралией, вызвало значительное внимание в международном сообществе.