Увеличение спасательных операций: почему нужно регистрироваться в МЧС перед туристическими походами?

В России заметно увеличилось количество происшествий с туристами

1:03 Your browser does not support the audio element. Туризм

По информации предоставленной МЧС России, за последний год потребность туристов в помощи спасателей увеличилась вдвое. Заместитель директора департамента спасательных формирований МЧС Петр Гриценко связывает этот рост с увеличением числа внутренних туристических поездок.

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Чаще всего в опасные ситуации попадают те туристы, которые не прошли регистрацию в компетентных органах перед началом сложного маршрута. В течение 2024 года произошло 11 инцидентов с такими группами, в результате которых погибли 6 взрослых. Из числа зарегистрированных групп только 2 обратились за помощью, сообщает ТАСС.

Путешествуя по маршрутам с повышенной опасностью, необходимо уведомить МЧС. Заявку можно подать онлайн на официальном веб-сайте МЧС региона, где запланировано путешествие, либо позвонить по телефону или отправить электронное письмо. Ранее требовалось подать заявку за 10 дней до начала похода, однако это условие сейчас отменено.