Отзывы туристов: кисловодск – место восторга или разочарования

Россияне оказались недовольны отдыхая в Кисловодске

1:29 Your browser does not support the audio element. Туризм

Некоторые туристы из России, которые посетили Кисловодск, высоко оценивают прекрасные городские парки, гостеприимство местных жителей и разнообразные виды отдыха. Однако не все разделяют такие же положительные впечатления о этом известном туристическом направлении. О своем негативном опыте некоторые путешественники поделились в "Тинькофф Журнале".

Фото: Собственная работа by Lastik118 is licensed under Attribution-Share Alike 4.0.

Один из туристов отметил: "В Кисловодске все по-прежнему, как в середине 1980-х: старые здания и дороги, сервис оставляет желать лучшего. Красоту можно найти только в районе Курортного бульвара и в национальном парке. В остальном это город, покинутый властями и покрытый прахом времени".

Еще одна путешественница поделилась своим мнением, отметив, что впечатления от поездки в Кисловодск зависят от вашего настроя. Она написала: "Я старалась увидеть позитивные стороны, но не могу не заметить, что цены высоки, продавцы на рынке не всегда честны, а экскурсии по горам проводятся на старых, неудобных автобусах, в которых можно заболеть".

Однако туристка по имени Анна Ендукаева осталась в восторге от своей поездки в Кисловодск. Она подчеркнула: "В городе удивительные аллеи, фонтаны, мостики и прекрасные клумбы". Положительно также отзывается о курорте турист Владимир Ефимов, который посещает его уже десять лет. Он выделяет гостеприимство местных жителей и разнообразие в питании, доступном на любой бюджет.