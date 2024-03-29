Президент России удивлен: почему Москва и Краснодарский край обходят Санкт-Петербург в туристическом привлечении

Путин удивился, узнав, что Петербург занимает третье место в туристическом рейтинге

1:08 Your browser does not support the audio element. Туризм

Президент России, Владимир Путин, выразил удивление тем, что Москва и Краснодарский край обошли Санкт-Петербург в туристическом рейтинге, несмотря на отсутствие там Эрмитажа и Русского музея.

Фото: kremlin.ru by The Presidential Press and Information Office is licensed under Creative Commons Attribution 4.0

"Я абсолютно согласен с вашим замечанием о том, что Петербург является мировым туристическим центром, это факт. Но по популярности он уступает Москве, Московской области и Краснодарскому краю. Как так получается, Александр Дмитриевич? Там нет Эрмитажа, Русского музея, Исаакиевского собора, Петропавловской крепости, первого музея Кунсткамеры, Двенадцати коллегий — первого правительства России. И еще много чего нет. А у вас это все есть", — заявил президент на совещании о создании федеральных круглогодичных морских курортов.

В ответ губернатор Санкт-Петербурга, Александр Беглов, предположил, что причина заключается в том, что в Северной столице море холоднее по сравнению с Краснодарским краем, но заверил, что благодаря представленному проекту количество туристов в городе увеличится, и Петербург займет первое место в рейтинге.