Президент России удивлен: почему Москва и Краснодарский край обходят Санкт-Петербург в туристическом привлечении

Президент России, Владимир Путин, выразил удивление тем, что Москва и Краснодарский край обошли Санкт-Петербург в туристическом рейтинге, несмотря на отсутствие там Эрмитажа и Русского музея.

Фото: kremlin.ru by The Presidential Press and Information Office is licensed under Creative Commons Attribution 4.0