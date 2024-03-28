Зачем бронировать билеты на море зимой: избегайте переплаты благодаря предвидению спроса

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Стало известно, почему россияне покупали путевки на море зимой

1:19
Туризм

Зимой туристы активно делали бронь отелей в Анапе и Сочи из-за опасений по поводу возможного роста цен. Об этом сообщает вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Сергей Ромашкин.

Стало известно, почему россияне покупали путевки на море зимой
Фото: wikimedia.org by Джузеппе Палумбо is licensed under public domain

"Это связано с желанием заранее подготовиться к курортному сезону перед возможным увеличением стоимости путевок", — пояснил он. По его словам, спрос на отдых был сезонным: в январе он составил 50-60%, в марте — 20%, а прогноз на апрель — 10%.

Ромашкин отметил, что в настоящее время спрос начал снижаться, и в целом за год ожидается стандартный прирост в районе 5-10%.

"У нас две основные версии: либо туристы опасаются увеличения цен и поэтому считают текущие цены приемлемыми, либо боятся, что к лету мест уже не будет", — пояснил он. Вице-президент АТОР также отметил, что в сфере туризма нет постоянства в ценообразовании, цены могут меняться. Он предположил, что стоимость услуг может снизиться, однако туристы не верят в это. Также отмечается, что многие не смогли забронировать места на популярных курортах прошлым летом.

"Был дефицит мест в таких местах, как Дагестан и Кисловодск, поэтому туристы опасаются, что к лету все будет распродано", — заключил Ромашкин.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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