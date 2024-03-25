Осторожность при покупке онлайн: белоруска стала жертвой мошенничества на путевку

Жительница города Иваново, стремясь приобрести туристическую путевку через интернет, столкнулась с мошеннической схемой, потеряв 7 600 белорусских рублей.
По информации пресс-службы Управления внутренних дел Брестского облисполкома, женщина из Иваново обнаружила в социальной сети "Инстаграм" (которая запрещена в России и принадлежит компании Meta, признанной экстремистской в РФ) предложение о путевке по выгодной цене.
Весь процесс взаимодействия с "менеджером турфирмы" также осуществлялся через социальную сеть. После завершения оформления документов женщину попросили предоставить банковские реквизиты и совершить платеж.
Однако, после перевода денег и отправки чеков, ее аккаунт был заблокирован.
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