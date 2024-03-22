Популярность перелёта бизнес-классом среди россиян возросла на 50% за весну 2024 года

По данным исследования, российские граждане всё чаще выбирают бизнес-класс для своих авиапутешествий, причём доля бронирований этого класса весной увеличилась на половину. Особенно часто этот класс выбирают для зарубежных поездок. Эти результаты были опубликованы в исследовании, проведённом сервисом по приобретению авиабилетов "Авиасейлс".
На международных направлениях доля авиабилетов бизнес-класса составляет 0,64%, в то время как на внутренних рейсах эта цифра ниже — всего 0,15%.
Самыми популярными направлениями для полётов бизнес-классом среди россиян являются ОАЭ, где 15% всех зарубежных бронирований приходится на этот класс. Цены на перелёты из Москвы в Дубай с повышенным уровнем комфорта весной 2024 года начинаются от 63 700 рублей в один конец.
Вторым по популярности направлением является Китай, где зафиксированы 14% всех бронирований авиабилетов бизнес-класса. Цена на билеты в один конец на маршруте "Москва — Пекин" составляет около 58 300 рублей.
Третье место занимает Турция с долей в 7% всех приобретённых билетов бизнес-класса. Путешествие из Москвы в Стамбул обойдётся от 40 800 рублей за билет в одну сторону.
Предпочтения россиян в выборе направлений для путешествий бизнес-классом внутри страны совпадают с предпочтениями пассажиров эконом-класса, что традиционно связано с выбором Москвы, Сочи и Санкт-Петербурга.
Данное исследование было проведено сервисом "Авиасейлс" в марте 2024 года.
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