Португалия вводит новый туристический налог: важная информация для путешественников

Португалия вводит новый туристический налог

1:13 Your browser does not support the audio element. Туризм

Еще одна страна объявила о введении дополнительного туристического налога, что может повлиять на кошельки путешественников, но при этом это действие законно. Власти Португалии официально оповестили туристов о том, что в популярных районах Алгарве будет введен увеличенный налог на туризм. После введения этой новации туристам рекомендуется иметь достаточное количество финансов.

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Так, в одном из курортных городов, Портимао, в регионе Алгарве, будет введен изменяемый туристический налог, который начнет действовать с марта 2024 года. В период высокого сезона, с марта по сентябрь, налог составит 2 евро с человека за каждую ночь пребывания. В период низкого сезона, с октября по февраль, ставка снизится до 1 евро.

Мэр Портимана, Исильда Гомеш, пояснила местным СМИ, что ожидается сбор "нескольких миллионов евро" на развитие туризма благодаря этому налогу.

"Эти цены абсолютно справедливы. Мы намерены вложить средства в улучшение условий для наших туристов, включая зеленые насаждения, дорожное строительство и все, что способствует развитию качественного туристического направления", — подчеркнула мэр.