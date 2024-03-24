Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Новая процедура для лица, которая обеспечит лифтинг и сияние
Весенние виды спорта, которые понравятся всем
Не прижились за границей: актёры, которые вернулись в Россию
Названы 5 питомцев, которые станут настоящими друзьями для пожилых людей
Бен Аффлек шокировал фанатов: сбрил бороду и гуляет с сыном после скандального откровения
Составлен топ самых быстрых собак
Максимально натуральный состав и легкая текстура: топ-7 средств с SPF для чувствительной кожи лица
Ошибки, которые совершают многие водители при обгоне большегрузов
Спортивное тело без изнуряющих тренировок не миф: всё про миостимуляцию мышц
Загадочные природные явления: 5 удивительных и опасных мест для путешественников

Топ-5 опасных мест в мире, которые привлекают туристов

1:55
Туризм » Путешествия

Путешествия должны создавать незабываемые впечатления, и для этого люди время от времени выбирают довольно странные места для своих приключений.

Топ-5 опасных мест в мире, которые привлекают туристов
Фото: wikimedia.org by Tony Webster is licensed under CC BY-SA 2.0

Некоторые из этих мест выделяются своими природными аномалиями, а другие привлекают необычными природными явлениями.

Если вы из таких любителей необычных приключений, вот несколько мест, которые стоит посетить:

Кипящая река в Перу

Эта река считается уникальной, поскольку ее вода действительно кипит. Живые организмы не могут выжить в таких условиях, поэтому туристам следует быть осторожными во время экскурсии.

Чайник Дьявола

Это название получил один из водопадов в Миннесоте. Одно из его ответвлений исчезает в своеобразном колодце, и не удается выяснить, куда уходит вода. Это место вызывает любопытство многих, но все попытки проследить путь воды остаются безрезультатными.

Долина Смерти в Китае

Это место стало известным из-за пропаж людей, что и послужило его названию. Хотя все исчезновения официально зафиксированы, точные причины остаются загадкой из-за особенностей рельефа и климата.

Лес Смерти в Японии

Этот лес получил свое название из-за большого количества смертей, включая случаи самоубийств. Он также считается зоной с аномальными явлениями, где местные жители утверждают, что можно увидеть и услышать много странных вещей.

Танцующие огни в Норвегии

В небе и иногда над землей возле деревни Хессдалена появляются яркие огни, движущиеся по разным траекториям, особенно ближе к ночи. Природа этого явления остается неизвестной, но само зрелище восхитительно.

Над многими из этих мест ученые продолжают ломать голову, а туристы отправляются исследовать их. Однако в таких местах нужно проявлять особую осторожность, так как любая неосторожность может быть опасной для жизни и здоровья.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
Директор группы "Пикник" бьёт тревогу: пропал один из членов музыкального коллектива

Директор группы "Пикник" пытается отыскать одного из участников музыкального коллектива после эвакуации из Крокус Сити Холла.

Директор "Пикника" сообщил, что не может связаться с пропавшим членом музыкальной группы
Ещё один подозреваемый в совершении теракта в "Крокусе" заявил о вербовке в Telegram
Жил в хостеле с другими мигрантами: стали известны детали допроса еще одного подозреваемого в совершении теракта в "Крокусе"
Певец Стас Пьеха опубликовал фото с новорождённым сыном: крохотный и постоянно спящий
Рассказываем причины, когда рассада резко упала
Терактом в "Крокусе" враг хотел разжечь межнациональную вражду и сепаратизм Дмитрий Плотников Афроамериканцы вымирают в США Рустем Сафронов Пресс-атташе Кремля Песков впервые назвал СВО на Украине "войной" Любовь Степушова
Правильный выбор соседей для перца поможет улучшить урожайность
При осмотре тел погибших при теракте в "Крокусе" был найден предмет, похожий на СВУ
Лучшие компаньоны пенсионеров: названы лучшие породы кошек для пожилых
Лучшие компаньоны пенсионеров: названы лучшие породы кошек для пожилых
Последние материалы
Составлен топ самых быстрых собак
Максимально натуральный состав и легкая текстура: топ-7 средств с SPF для чувствительной кожи лица
Ошибки, которые совершают многие водители при обгоне большегрузов
Спортивное тело без изнуряющих тренировок не миф: всё про миостимуляцию мышц
Настой чеснока поможет в борьбе с капустницей
3 бюджетных способа, как обновить интерьер на кухне
В Таиланде арестовали 614 иностранцев за последние пять месяцев
Российские туристы намереваются тратить меньше, чем в прошлом году
Ученые назвали самые любимые игры кошек
Как не допустить ошибок во время ремонта на кухне
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников