Загадочные природные явления: 5 удивительных и опасных мест для путешественников

Топ-5 опасных мест в мире, которые привлекают туристов

1:55 Your browser does not support the audio element. Туризм Путешествия

Путешествия должны создавать незабываемые впечатления, и для этого люди время от времени выбирают довольно странные места для своих приключений.

Фото: wikimedia.org by Tony Webster is licensed under CC BY-SA 2.0

Некоторые из этих мест выделяются своими природными аномалиями, а другие привлекают необычными природными явлениями.

Если вы из таких любителей необычных приключений, вот несколько мест, которые стоит посетить:

Кипящая река в Перу

Эта река считается уникальной, поскольку ее вода действительно кипит. Живые организмы не могут выжить в таких условиях, поэтому туристам следует быть осторожными во время экскурсии.

Чайник Дьявола

Это название получил один из водопадов в Миннесоте. Одно из его ответвлений исчезает в своеобразном колодце, и не удается выяснить, куда уходит вода. Это место вызывает любопытство многих, но все попытки проследить путь воды остаются безрезультатными.

Долина Смерти в Китае

Это место стало известным из-за пропаж людей, что и послужило его названию. Хотя все исчезновения официально зафиксированы, точные причины остаются загадкой из-за особенностей рельефа и климата.

Лес Смерти в Японии

Этот лес получил свое название из-за большого количества смертей, включая случаи самоубийств. Он также считается зоной с аномальными явлениями, где местные жители утверждают, что можно увидеть и услышать много странных вещей.

Танцующие огни в Норвегии

В небе и иногда над землей возле деревни Хессдалена появляются яркие огни, движущиеся по разным траекториям, особенно ближе к ночи. Природа этого явления остается неизвестной, но само зрелище восхитительно.

Над многими из этих мест ученые продолжают ломать голову, а туристы отправляются исследовать их. Однако в таких местах нужно проявлять особую осторожность, так как любая неосторожность может быть опасной для жизни и здоровья.