Открываем тайны армянских магазинов: цены, особенности и ассортимент

Блогер из России был поражен ценами в армянских магазинах

2:05 Your browser does not support the audio element. Туризм

Россиянин осмотрел магазины в Армении и был поражен не только ценами, но и другими особенностями продажи товаров. Он поделился своими впечатлениями на своем канале в Дзене.

Фото: flickr.com by Alexanyan is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Сначала блогер заметил большое количество небольших магазинов в Ереване. По мере удаления от столицы их количество только увеличивается, и это в основном специализированные магазины, такие как овощные, мясные, хлебные и так далее. Он выразил удивление тем, что в Москве такие магазины уже редкость, но ему возразили.

Однако блогер описал ассортимент и цены в типичном супермаркете самой популярной сети в Армении — "Ереван Сити". Он отметил, что первое отличие от российских супермаркетов заключается в том, что здесь применяются камеры хранения, куда необходимо сдавать сумки, и нельзя проходить в торговый зал с сумкой или пакетом. Также здесь отсутствует самообслуживание, а продавец взвешивает товар в фруктово-овощных отделах. Покупки также обязательно упаковываются, чтобы избежать непредвиденных сюрпризов в пакете.

Существует также местная особенность, такая как продажа специй в больших емкостях на развес, возможность заказать мясо для шашлыка непосредственно в магазине, а также много местных сладостей. Однако блогер не рекомендует приобретать подарочные наборы, так как они дорогие и не всегда свежие.

По поводу цен блогер также был удивлен. Несмотря на то, что уровень жизни в Армении ниже, чем в России, продукты здесь стоят дороже. Он объяснил это тем, что даже местные продукты, такие как курица, творог и яйца, продаются по более высоким ценам, чем в России. К примеру, цены на яйца уже год назад составляли от 200 до 300 рублей за десяток.

Также он отметил, что полки с алкоголем в сетевых магазинах Армении "переполнены местным вином", в то время как импортных напитков всего около 15%. Но и местное вино не дешевое: даже самые простые виды, например, иджеванское, стоят от 500 рублей.