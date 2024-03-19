Анталия против России: немецкие туристы меняют картину туристического рынка

Немецкие туристы бросили вызов россиянам в Анталии

2:25 Your browser does not support the audio element. Туризм

В Анталии немецкие туристы представляют серьезную конкуренцию для российских, и турецкие эксперты в этой области смотрят на это с оптимизмом. По данным издания Daily Sabah, великий интерес со стороны немецких туристов к поездкам в Анталию создает предпосылки для установления новых рекордов посещаемости в этом году, возможно, превышающих даже количество туристов из России.

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В прошлом году в Анталию прибыло более 3,3 миллиона немецких туристов, что означает, что их количество превысило туристов из России. В этом году, согласно данным Министерства культуры и туризма, немецкие туристы оказались в лидирующей позиции уже в феврале. По сравнению с 48 937 российскими туристами, из Германии в этот месяц прибыло 58 228 человек.

По официальным данным, в начале года в Анталии зарегистрировано рекордное количество туристов за всю историю. Рост составил 10,8%, достигнув 499 784 человек. В течение двух месяцев число прибывших туристов из России превысило 106 304, за ними следуют немцы — 97 655 и британцы — 55 384.

Глава Ассоциации туристических отельеров и операторов Средиземноморья (АКТОВ), Каан Кавалоглу, отмечает значительный рост бронирований из Германии как в Анталии, так и во всей Турции. Он прогнозирует, что в этом году в Анталию приедет более 4 миллионов немецких туристов. По его словам, Турция обогнала Испанию на немецком рынке по раннему бронированию летних туров.

Председатель Ассоциации профессиональных менеджеров отелей (POYD), Хакан Саатчиоглу, также высказывает оптимистичные прогнозы относительно посещаемости из Германии. Он утверждает, что число немецких туристов в Анталье в этом году, возможно, превысит 4 миллиона, а также возможно превзойдет даже количество российских туристов. Согласно его данным, уже 1,5 миллиона бронирований сделано немецкими туристами на отдых в Анталии. Он также ожидает увеличения потока туристов из Великобритании и Польши. Всего Анталия может достичь цели в 17 миллионов иностранных туристов.