Finnair выплатит миллионную компенсацию стюардессе за неправомерное увольнение

Стюардесса получит десятки тысяч долларов за использование Wi-Fi на борту самолета

1:04 Your browser does not support the audio element. Туризм

Стюардесса из авиакомпании Finnair будет получать значительную компенсацию за неправомерное увольнение, как сообщает газета Helsingin Sanomat из Финляндии.

Фото: commons.wikimedia.org by El Rolo Ueeqee is licensed under CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Согласно информации издания, бортпроводницу уволили за использование Wi-Fi, предназначенного для пассажиров. Она была замечена в нарушении правил на 19 рейсах, подключаясь к сети и записывая имена пассажиров и номера их мест.

В результате инцидента авиакомпания провела проверку в отношении 123 сотрудников. 22 человека, воспользовавшиеся интернетом на борту более 36 раз, были уволены, остальные получили предупреждение. Обнаружено, что общее количество сотрудников, подключавшихся к пассажирскому Wi-Fi, составило более 700 человек.

Уволенная стюардесса считает, что увольнение было необоснованным, и подала апелляцию. Суд принял ее сторону и приговорил авиакомпанию к выплате компенсации в размере 21 тысячи евро (2,1 миллиона рублей).