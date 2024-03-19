Finnair выплатит миллионную компенсацию стюардессе за неправомерное увольнение

Стюардесса из авиакомпании Finnair будет получать значительную компенсацию за неправомерное увольнение, как сообщает газета Helsingin Sanomat из Финляндии.
Согласно информации издания, бортпроводницу уволили за использование Wi-Fi, предназначенного для пассажиров. Она была замечена в нарушении правил на 19 рейсах, подключаясь к сети и записывая имена пассажиров и номера их мест.
В результате инцидента авиакомпания провела проверку в отношении 123 сотрудников. 22 человека, воспользовавшиеся интернетом на борту более 36 раз, были уволены, остальные получили предупреждение. Обнаружено, что общее количество сотрудников, подключавшихся к пассажирскому Wi-Fi, составило более 700 человек.
Уволенная стюардесса считает, что увольнение было необоснованным, и подала апелляцию. Суд принял ее сторону и приговорил авиакомпанию к выплате компенсации в размере 21 тысячи евро (2,1 миллиона рублей).
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