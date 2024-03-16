Отдых в Армении 2024: новые варианты туров для российских путешественников

В 2024 году россияне смогут провести отпуск в Армении за немного более 30 тысяч рублей. Это стоимость туров в популярную страну, предоставляемых Ассоциацией туроператоров России (АТОР).
Компания "Русский Экспресс" предлагает путевки в Ереван с вылетом 10 марта и проживанием в трехзвездочном отеле с завтраками за 63,5 тысячи рублей за двоих.
У Fun&Sun предлагаются туры по городу за 62,6 тысячи рублей за двоих. В стоимость включены перелет из Москвы и три ночи в отеле категории "три звезды". Отдых на горнолыжном курорте Цахкадзор в четырехзвездочной гостинице обойдется от 63,3 тысячи за пять дней.
У Coral Travel предлагается недельный экскурсионный тур по Армении, стоимость которого начинается от 100 тысяч за двоих без перелета, но с дегустациями и мастер-классами. Туроператор "Дельфин" предлагает экскурсионную путевку на семь дней за 89,8 тысячи рублей без авиабилетов.
Российских путешественников также уведомили о снижении цен на отдых в Иране. В 2024 году тур на двоих туда обойдется в 200-215 тысяч рублей.
Телеведущий Владимир Березин, знавший Светлану Михайловну более 30 лет, выразил свои воспоминания о ней.