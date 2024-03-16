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Отдых в Армении 2024: новые варианты туров для российских путешественников

Стала известна стоимость туров в Армению в 2024 году

1:22
Туризм

В 2024 году россияне смогут провести отпуск в Армении за немного более 30 тысяч рублей. Это стоимость туров в популярную страну, предоставляемых Ассоциацией туроператоров России (АТОР).

Стала известна стоимость туров в Армению в 2024 году
Фото: flickr.com by Alexanyan is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Компания "Русский Экспресс" предлагает путевки в Ереван с вылетом 10 марта и проживанием в трехзвездочном отеле с завтраками за 63,5 тысячи рублей за двоих.

У Fun&Sun предлагаются туры по городу за 62,6 тысячи рублей за двоих. В стоимость включены перелет из Москвы и три ночи в отеле категории "три звезды". Отдых на горнолыжном курорте Цахкадзор в четырехзвездочной гостинице обойдется от 63,3 тысячи за пять дней.

У Coral Travel предлагается недельный экскурсионный тур по Армении, стоимость которого начинается от 100 тысяч за двоих без перелета, но с дегустациями и мастер-классами. Туроператор "Дельфин" предлагает экскурсионную путевку на семь дней за 89,8 тысячи рублей без авиабилетов.

Российских путешественников также уведомили о снижении цен на отдых в Иране. В 2024 году тур на двоих туда обойдется в 200-215 тысяч рублей.

АРМЕНИЯ | Топ 70 достопримечательностей Армении и города Ереван. Ultimate Guide to Armenia
Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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