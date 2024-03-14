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Удивительное путешествие: иностранные гости изучают рыбоводство в Ханты-Мансийске

Иностранные студенты в Югре попробовали чёрную икру

1:15
Туризм

Иностранные студенты продолжают исследовать Югру. Для участников из-за рубежа, принявших участие во Всемирном фестивале молодёжи, были подготовлены 30 туристических маршрутов по России. Один из них включает в себя посещение окружной столицы. Программа насыщена культурными мероприятиями на протяжении 5 дней, включая экскурсии на предприятия, в досуговые центры, музеи и другие достопримечательности северного региона.

Иностранные студенты в Югре попробовали чёрную икру
Фото: openverse by wuestenigel is licensed under CC BY 2.0.

Сегодня участники фестиваля из Сочи посетили местное производство. Им была предоставлена экскурсия по рыбоводному заводу в Ханты-Мансийске. Огромные бассейны с экзотической рыбой вызвали удивление у иностранных активистов. Некоторые из них даже пытались потрогать осетров. После экскурсии участники делились своими впечатлениями на трёх языках: английском, французском и испанском. В конце встречи гостей угостили чёрной икрой.

Маритза Ивонне Виллегас, студентка из Колумбии, отметила: "Я занимаюсь исследованием окружающей среды и ранее посещала подобные заводы, но они были намного меньше по размеру, чем ваш. В нашей стране таких видов рыб нет. Вчера на ужин мы ели какую-то рыбу, но подобной мне неизвестно".

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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