Туристические перспективы: уникальная сеть электричек в Египте обещает быстрые и комфортные перемещения

Египет реализовывает сеть высокоскоростных электропоездов для туристов

1:19 Your browser does not support the audio element. Туризм

В Египте в настоящее время реализуется проект по созданию сети высокоскоростных электричек, которая свяжет все основные туристические зоны страны. Это значительно упростит и ускорит путешествия туристов, особенно из Хургады в Луксор, так как больше не потребуется пользоваться автобусами.

Фото: CASIC

Проект находится на начальной стадии выполнения, и один из маршрутов уже осмотрел министр транспорта генерал-лейтенант Камель Аль-Вазир. Третья линия сети проходит через жилые районы, туристические достопримечательности и пляжи, обслуживая как местных жителей Хургады, так и туристов, посещающих город. Она также связывает аэропорт Хургады и региональный вокзал Сахл Хашиш.

Планируется, что эта сеть простирается от провинции Верхнего Египта до Красного моря через реку Кена. Пересадочная станция между второй и третьей линиями в районе Кена также будет обслуживать туристические перевозки. Это позволит туристам достичь таких мест, как пирамиды Гизы, Асуан и Абу-Симбел. Скорость поездов планируется на уровне 230-250 км/ч, что сравнимо со скоростью российского поезда "Сапсан". Эксперты предполагают, что это сократит время путешествия из Хургады в Луксор до примерно 2 часов.