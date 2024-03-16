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Секреты безопасности: почему окна самолета имеют маленькие отверстия

Стюардесса рассказала, зачем нужны дырки в окнах самолета

1:27
Туризм

На страницах Daily Star Хенни Лим, стюардесса Cebu Pacific из Филиппин, поделилась с туристами вопросом, который их часто беспокоит: что за небольшая дырочка в стекле, напоминающая укол? Она пояснила, что эти отверстия играют ключевую роль в безопасности, помогая уравновесить давление внутри кабины и снаружи.

Стюардесса рассказала, зачем нужны дырки в окнах самолета
Фото: Openverse by markheseltine is licensed under CC BY 2.0

По официальному объяснению, окна самолетов состоят из трех слоев стекла. Внешний слой выдерживает давление воздуха, а цель "выпускной" дырки в среднем слое состоит в балансировании давления. "Внешний слой несет нагрузку, а средний служит дополнительным предохранительным механизмом," — пояснила Хенни.

Она также дала ответы на другие вопросы пассажиров. Например, почему во время посадки выключается свет. Это делается для быстрой оценки ситуации в случае чрезвычайной посадки.

Кроме того, Хенни отметила, что окна могут быть открыты только на земле и только в кабине экипажа.

"Мы открываем их, чтобы проветрить кабину перед вылетом, так как кондиционер не работает до начала движения. Мы также можем открыть их, чтобы привлечь внимание на земле, если нам нужна помощь," — добавила она.

Таким образом, Хенни Лим предоставила пассажирам важную информацию о работе окон самолета и объяснила причины их небольших отверстий. Эта информация может быть полезна для тех, кто собирается лететь или интересуется механизмами полетов.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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