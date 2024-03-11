Российская туристка описала зимний отдых в Адыгее: "В бассейн — через мороз и ветер"

Российская туристка успешно преодолела все трудности зимнего отдыха в Адыгее и поделилась своими впечатлениями в блоге "Тонкости туризма" на платформе "Дзен".

Фото: unsplash.com by Tomas Salas is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Остановившись в четырехзвездочном отеле "Даховская Слобода" с термальным бассейном, она описала своё путешествие как настоящее приключение.

По ее словам, решение отправиться на зимний отдых в горы было принято спонтанно, но выбор отеля с панорамным видом и спа-зоной оправдал себя. Хотя стоимость путевки была не самой низкой, роскошный номер "делюкс" с удобствами и теплыми полами оправдал затраты. Она отметила разнообразное питание и высокий уровень обслуживания, хотя испытала неудобства, пытаясь попасть в бассейн сквозь мороз и ветер.

Сауна с солевыми вставками и красивый хаммам в спа стали для нее единственным спасением после экстремального плавания. Несмотря на то, что ей приходилось преодолевать ледяные ступеньки и холодный ветер, в итоге она оценила отдых в Адыгее как незабываемый опыт. Спустившись в подвал и окунувшись в атмосферу роскоши, туристка оценила каждый момент своего приключения.