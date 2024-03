Российская туристка описала зимний отдых в Адыгее: "В бассейн — через мороз и ветер"

Российская туристка успешно преодолела все трудности зимнего отдыха в Адыгее и поделилась своими впечатлениями в блоге "Тонкости туризма" на платформе "Дзен".

Фото: unsplash.com by Tomas Salas is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication