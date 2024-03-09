Авиапассажирка устроила скандал с 25-летним соседом из-за его "слишком длинных" ног: проблемы эконом-класса

Длинноногий пассажир рассказал о неприятной ситуации во время авиарейса в эконом-классе

0:57 Your browser does not support the audio element. Туризм

25-летний пассажир авиакомпании поделился на Reddit неприятным опытом, случившимся во время перелёта в эконом-классе. Ранее он не испытывал проблем из-за своих длинных ног, но на этот раз они стали помехой для соседней пассажирки. После того как она попыталась откинуть кресло, выяснилось, что его колени мешают. Пассажир извинился и пояснил, что не может просто так переместить ноги, чтобы не нарушить пространство других. Несмотря на это, его обвинили в желании захватить больше места для себя.

Фото: flickr. com by Jordi Cucurull is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license

Несколько комментаторов поддержали пассажира, считая, что у него есть право на своё пространство из-за его роста. Однако другие утверждали, что все пассажиры имеют право откинуть спинку кресла, особенно если они устали и хотят отдохнуть или поспать после длительного перелёта.