Открытая дверь в приключения: почему Намибия становится идеальным выбором для российских туристов

В рамках стремления укрепить позиции Намибии на российском туристическом рынке, посланник Намибии в России выразил надежду на то, что его страна станет востребованным направлением для российских туристов в Африке. Он подчеркнул, что для граждан России не требуется виза для посещения Намибии, есть доступные варианты перелетов, а также предлагаются интересные туристические программы. Об этих и других способах привлечения российских туристов было объявлено на мероприятии, проведенном в Москве при участии посольства Намибии, Ethiopian Airlines и Gondwana Collection Namibia.

Фото: Global Investment Game Changers Summit I 2018 by UNCTAD is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic.