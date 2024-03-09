Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Почему грецкий орех нельзя сажать возле дома?
Bloomberg: устройства дополненной реальности заменят существующие гаджеты
Зрители назвали 10 "самых женских" фильмов Советского Союза
Актер Садальский выступил против призыва признать Пугачеву иноагентом
В сети появились новые подробности о Dragon's Dogma 2
Телеведущая Тодоренко призналась в ежедневных кризисах в отношениях с Топаловым
Самые долговечные кроссоверы: три модели, которые проходят испытание временем
Кипячение воды может снизить уровень микропластика до 90%
Анна Пересильд заявила, что мама научила ее быть благодарной людям
Открытая дверь в приключения: почему Намибия становится идеальным выбором для российских туристов

Намибия стремится стать топовым направлением для российских туристов

Туризм

В рамках стремления укрепить позиции Намибии на российском туристическом рынке, посланник Намибии в России выразил надежду на то, что его страна станет востребованным направлением для российских туристов в Африке. Он подчеркнул, что для граждан России не требуется виза для посещения Намибии, есть доступные варианты перелетов, а также предлагаются интересные туристические программы. Об этих и других способах привлечения российских туристов было объявлено на мероприятии, проведенном в Москве при участии посольства Намибии, Ethiopian Airlines и Gondwana Collection Namibia.

Намибия стремится стать топовым направлением для российских туристов
Фото: Global Investment Game Changers Summit I 2018 by UNCTAD is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic.

На мероприятии, которое прошло 5 марта, посланник Намибии в России Клеменс Хандуукеме Кашуупулва отметил растущий интерес россиян к посещению Намибии и выразил надежду на увеличение числа туристов из России в будущем. По его мнению, Намибия обладает всеми условиями для того, чтобы стать ведущим направлением, включая отсутствие визовых требований для россиян с 2021 года, удобные перелеты без необходимости вакцинации и отсутствие риска заражения малярией. Он подчеркнул, что страна безопасна, обладает европейским менталитетом, а ее природа, культура и история, включая впечатляющие закаты и звездное небо, способны очаровать путешественников.

Хотя Россия пока не входит в ТОП-10 ключевых туристических рынков для Намибии, где большинство туристов приезжает из немецкоязычных стран, значительное количество туристов также прибывает из Южной Африки, Бенилюкса, Франции, Великобритании, США, а также из соседних африканских стран.

Для российских туристов, желающих посетить Намибию, Ethiopian Airlines предлагает удобные рейсы из Москвы в Виндхук через Аддис-Абебу с минимальными пересадками и возможностью ознакомиться с новым терминалом в Аддис-Абебе. Также упоминаются услуги стоповера для путешественников с длительными пересадками или желающих познакомиться с Эфиопией.

Намибия предлагает туристам впечатляющие пейзажи, знакомство с древними племенами, возможность наблюдения за редкими видами животных и птиц. Среди особенностей Намибии — пустыни Намиб и Калахари, каньон Фиш-Ривер, национальный парк "Этоша", колониальная архитектура Виндхука и возможность самостоятельных путешествий или туров с русскоговорящими гидами. Предложения по аренде автомобилей и авиа-сафари делают поездку удобной и насыщенной.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Популярное
3 лучших упражнения от обвисшего живота. Помогают всем

Обвисший живот может быть проблемой даже у тех людей, кто от природы стройный — это довольно типичная проблемная зона для большинства женщин. Но есть несложные упражнения, которые помогут укрепить и подтянуть эту область, не требуя от вас больших затрат времени на тренировки.

Как убрать висячий живот
Самая верная собака
Верность — второе имя: названы самые преданные собаки, которые никогда не признают нового хозяина
Земля пухом: владельцам рассказали, как правильно похоронить своего домашнего питомца
Простой торт из печенья с черносливом: без выпечки, с приготовлением справится и ребёнок
Украинские беженцы лишаются пособий в странах Евросоюза Дмитрий Плотников Артефакты истории: палетка Нармера из Древнего Египта Вячеслав Шпаковский Жёсткий дефицит воды в ЕС стал одной из причин разворачивания проекта анти-Россия Любовь Степушова
Эти цветы обожают тень: украсят тёмные уголки сада, хорошо растут под кронами деревьев
Шелковица: растение, которое нежное, красивое и ценное
Продолжается противостояние телеканала НТВ и Ксении Собчак. В этот раз журналистка перешла к прямым оскорблениям
Продолжается противостояние телеканала НТВ и Ксении Собчак. В этот раз журналистка перешла к прямым оскорблениям
Последние материалы
Почему грецкий орех нельзя сажать возле дома?
Bloomberg: устройства дополненной реальности заменят существующие гаджеты
Зрители назвали 10 "самых женских" фильмов Советского Союза
Актер Садальский выступил против призыва признать Пугачеву иноагентом
Намибия стремится стать топовым направлением для российских туристов
В сети появились новые подробности о Dragon's Dogma 2
Телеведущая Тодоренко призналась в ежедневных кризисах в отношениях с Топаловым
Самые долговечные кроссоверы: три модели, которые проходят испытание временем
Кипячение воды может снизить уровень микропластика до 90%
Анна Пересильд заявила, что мама научила ее быть благодарной людям
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников