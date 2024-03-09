Открытая дверь в приключения: почему Намибия становится идеальным выбором для российских туристов

Намибия стремится стать топовым направлением для российских туристов

В рамках стремления укрепить позиции Намибии на российском туристическом рынке, посланник Намибии в России выразил надежду на то, что его страна станет востребованным направлением для российских туристов в Африке. Он подчеркнул, что для граждан России не требуется виза для посещения Намибии, есть доступные варианты перелетов, а также предлагаются интересные туристические программы. Об этих и других способах привлечения российских туристов было объявлено на мероприятии, проведенном в Москве при участии посольства Намибии, Ethiopian Airlines и Gondwana Collection Namibia.

Фото: Global Investment Game Changers Summit I 2018 by UNCTAD is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic.

На мероприятии, которое прошло 5 марта, посланник Намибии в России Клеменс Хандуукеме Кашуупулва отметил растущий интерес россиян к посещению Намибии и выразил надежду на увеличение числа туристов из России в будущем. По его мнению, Намибия обладает всеми условиями для того, чтобы стать ведущим направлением, включая отсутствие визовых требований для россиян с 2021 года, удобные перелеты без необходимости вакцинации и отсутствие риска заражения малярией. Он подчеркнул, что страна безопасна, обладает европейским менталитетом, а ее природа, культура и история, включая впечатляющие закаты и звездное небо, способны очаровать путешественников.

Хотя Россия пока не входит в ТОП-10 ключевых туристических рынков для Намибии, где большинство туристов приезжает из немецкоязычных стран, значительное количество туристов также прибывает из Южной Африки, Бенилюкса, Франции, Великобритании, США, а также из соседних африканских стран.

Для российских туристов, желающих посетить Намибию, Ethiopian Airlines предлагает удобные рейсы из Москвы в Виндхук через Аддис-Абебу с минимальными пересадками и возможностью ознакомиться с новым терминалом в Аддис-Абебе. Также упоминаются услуги стоповера для путешественников с длительными пересадками или желающих познакомиться с Эфиопией.

Намибия предлагает туристам впечатляющие пейзажи, знакомство с древними племенами, возможность наблюдения за редкими видами животных и птиц. Среди особенностей Намибии — пустыни Намиб и Калахари, каньон Фиш-Ривер, национальный парк "Этоша", колониальная архитектура Виндхука и возможность самостоятельных путешествий или туров с русскоговорящими гидами. Предложения по аренде автомобилей и авиа-сафари делают поездку удобной и насыщенной.