Рост популярности: вьетнам привлекает российских туристов в 1,5 раза больше за год

Утратив интерес к Анталье, российские туристы все чаще предпочитают курорты Таиланда и Вьетнама

1:25 Your browser does not support the audio element. Туризм

В первые два месяца текущего года количество иностранных туристов, посетивших Анталию, достигло полумиллиона человек, что на 11% превышает показатель за аналогичный период предыдущего года. Тем не менее, интерес российских туристов к этому турецкому курорту уменьшился, с прибытием лишь 106 тысяч человек, что на почти 20% меньше, чем годом ранее.

Фото: ru.freepik.com

В феврале Россия уступила лидерство в числе туристов Германии (49 тысяч против 58 тысяч), а третье место заняла Великобритания (37,5 тысячи приезжих).

Российские туристы столкнулись с проблемами оплаты в турецких отелях из-за вторичных санкций, сообщает "Версия", и предпочитают выбирать более доступные направления, такие как Вьетнам. После возобновления прямых рейсов из Москвы в Хошимин количество российских туристов увеличилось в 1,5 раза. За первые два месяца 2024 года граждане России посетили Вьетнам почти 39 тысяч раз, что на полтора раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Таиланд остается популярным направлением для российских туристов. Согласно заявлениям главы Министерства туризма и спорта Таиланда, за два месяца страну посетили более 350 тысяч россиян, занимая теперь третье место после жителей Китая и Малайзии.