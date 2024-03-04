Сделайте свой выбор: за самые захватывающие туристические места Ростовской области могут проголосовать местные жители

Ростовчанам предложили выбрать главные достопримечательности региона

В Ростовской области граждан пригласили принять участие в голосовании за лучшие туристические места, которые могут войти в федеральный ТОП-30, и стать частью программы "Больше, чем путешествие" в 2025 году.

Фото: kremlin.ru by Пресс-служба Президента России is licensed under Creative Commons Attribution 4.0

Для голосования были выбраны пять культурно-географических объектов: Государственный музей-заповедник имени М. А. Шолохова, производственное предприятие "Семикаракорская керамика", этнохутор Старозолотовский, Азовский историко-археологический и палеонтологический музей-заповедник, а также Народный военно-исторический музей Великой Отечественной войны "Самбекские высоты".

Первый этап голосования, который продлится до 15 марта, определит основные достопримечательности в каждом регионе. До 31 марта также есть возможность предложить свои варианты достопримечательностей в рамках творческой части конкурса.