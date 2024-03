Сделайте свой выбор: за самые захватывающие туристические места Ростовской области могут проголосовать местные жители

В Ростовской области граждан пригласили принять участие в голосовании за лучшие туристические места, которые могут войти в федеральный ТОП-30, и стать частью программы "Больше, чем путешествие" в 2025 году.

Фото: kremlin.ru by Пресс-служба Президента России is licensed under Creative Commons Attribution 4.0