Основатель сети отелей рассказал, что можно забирать с собой из гостиничного номера, а что запрещено

Марк Джонсон: Прежде чем положить что-то в чемодан, спросите у персонала, можно ли выносить это из отеля

2:09 Your browser does not support the audio element. Туризм

Издание dailystar опубликовало рекомендации туристам с ответами на вопрос, что же всё-таки можно забрать с собой из номера отеля. Марк Джонсон, основатель сетевых отелей H18YC заявил, что некоторые вещи стоит взять с собой, но есть те, которые следует оставить.

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Джонсон предупредил, что можно оказаться в черном списке отеля или даже попасть под штраф за унесенные предметы. По его словам, гости могут взять домой одноразовые шампунь, кондиционер и мыльные принадлежности. Однако если это средства в большой таре закрепленной на стене, лучше не скручивать их, иначе могут возникнуть проблемы. Также можно взять с собой канцелярские принадлежности, например, бумагу и ручки, но лучше оставить блокноты в кожаных переплетах с информацией о гостинице .

Чайная станция с одноразовыми пакетиками чая, кофе и сахара обычно доступна без дополнительной оплаты, но нужно быть осмотрительным при пользовании содержимым холодильника, мини-бара и более дорогими продуктами из соседнего шкафа. Там могут быть бесплатные бонусы, такие как шоколад или набор для закусок, но некоторые напитки, также как и брендированная вода, могут стать проблемой при попытке вынести их.

Что касается постельного белья и полотенец, Джонсон говорит, что их следует оставить, так же как и одеяла, халаты, утюги и гладильные доски. (Да и эти вещи могут представлять интерес для постояльцев). Но можно забрать швейные наборы, губки для обуви и тапочки.

Эксперт признался, что сотрудники отелей просто ненавидят людей, которые извлекают батарейки и лампочки из пультов. Случалось, что гости пытались вынести картины, вазы, пепельницы и посуду. Удивительно, но встречаются даже коллекционеры библий, тайком вынесенных из номеров. Эксперт советует оставлять все это на месте, если вы не хотите нажить себе проблемы.

В завершение Джонсон призвал путешественников просто интересоваться у персонала, можно ли забрать приглянувшуюся вещь, чтобы избежать обвинений в воровстве и спокойно наслаждаться долгожданным отдыхом.