Лучшие месяцы для бронирования: февраль – ваш шанс на выгоду

Обнаружен оптимальный день для бронирования отеля

1:27 Your browser does not support the audio element. Туризм

Гостиницы предлагают наиболее доступные тарифы на проживание в воскресенье, что позволяет забронировать номер по более низкой цене, чем обычно. Этот способ экономии был выявлен специалистами сервиса бронирования "Отелло", результаты исследования которых стали доступны "Ленте.ру".

Фото: Depositphotos

Кроме того, указывается, что самым выгодным месяцем для бронирования является февраль. Тем не менее, в соответствии с календарем цен, составленным экспертами сервиса, ситуация может меняться в зависимости от сезона в различных регионах.

"Например, в Краснодарском крае или Санкт-Петербурге стоимость проживания ожидаемо выше в летний период. В то время как в Москве спрос на жилье всегда остается высоким, однако наиболее оптимальные цены на бронирование в столицу наблюдаются неожиданно летом", — подтвердили специалисты.

Таким образом, самым доступным месяцем для бронирования в Москве является июнь, а наиболее дорогим — декабрь. В Санкт-Петербурге стоимость жилья выше в феврале и ниже в августе. Есть также данные о других городах России, включая Новосибирск (дешевле в феврале, дороже в январе), Казань (дешевле в марте, дороже в июле), Владивосток (дешевле в феврале, дороже в августе), Сочи (дешевле в феврале, дороже в августе). В Адлере и Анапе наименее дорогими месяцами оказались февраль и март, а наиболее дорогими — август и апрель соответственно.