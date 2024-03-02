Лучшие месяцы для бронирования: февраль – ваш шанс на выгоду

Гостиницы предлагают наиболее доступные тарифы на проживание в воскресенье, что позволяет забронировать номер по более низкой цене, чем обычно. Этот способ экономии был выявлен специалистами сервиса бронирования "Отелло", результаты исследования которых стали доступны "Ленте.ру".
Кроме того, указывается, что самым выгодным месяцем для бронирования является февраль. Тем не менее, в соответствии с календарем цен, составленным экспертами сервиса, ситуация может меняться в зависимости от сезона в различных регионах.
"Например, в Краснодарском крае или Санкт-Петербурге стоимость проживания ожидаемо выше в летний период. В то время как в Москве спрос на жилье всегда остается высоким, однако наиболее оптимальные цены на бронирование в столицу наблюдаются неожиданно летом", — подтвердили специалисты.
Таким образом, самым доступным месяцем для бронирования в Москве является июнь, а наиболее дорогим — декабрь. В Санкт-Петербурге стоимость жилья выше в феврале и ниже в августе. Есть также данные о других городах России, включая Новосибирск (дешевле в феврале, дороже в январе), Казань (дешевле в марте, дороже в июле), Владивосток (дешевле в феврале, дороже в августе), Сочи (дешевле в феврале, дороже в августе). В Адлере и Анапе наименее дорогими месяцами оказались февраль и март, а наиболее дорогими — август и апрель соответственно.
Через три-четыре года новые автомобили с ручной коробкой передач (МКПП) в России прекратят появляться на рынке.