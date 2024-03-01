Откройте мир вкуса: гастрономический Фестиваль "ВкусноПарк" в Ногинске

Гурманы ликуют: ожидается событие под названием «Праздник живота» в Ногинске

0:50 Your browser does not support the audio element. Туризм

В воскресенье, 3 марта, в центральном парке Ногинска начнет работу областной гастрономический фестиваль "ВкусноПарк" (0+), где посетители смогут насладиться и приобрести разнообразные продукты от фермеров не только из Богородского округа, но и из других районов Московской области.

Фото: Wikimedia Commons

На фестивале будут представлены мясные, молочные, медовые и кулинарные изделия. Посетителей ждут мастер-классы, дегустации и развлекательная программа. Начало мероприятия запланировано на 12:00, сообщило региональное министерство культуры и туризма.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев выделил богатую программу в рамках проекта "Зима в Подмосковье", отметив, что он объединил самые привлекательные места региона, которые пользуются постоянной популярностью.