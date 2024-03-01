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Патриотические путешествия: топ-3 места без Москвы и Петербурга в списке

Кострома вошла в десятку самых популярных патриотических направлений для путешественников

0:59
Туризм

Информация о популярных местах для отечественного туризма в феврале была представлена российским сервисом бронирования жилья "Твил.ру".

Кострома вошла в десятку самых популярных патриотических направлений для путешественников
Фото: Собственная работа by Alexxx1979 is licensed under Attribution-Share Alike 4.0.

Эксперты сервиса выделили несколько направлений, пользующихся большой популярностью в этом месяце, за исключением Москвы и Санкт-Петербурга.

Так, на первом месте оказался исторический город Нижний Новгород, где Минин и Пожарский собрали воинские силы.
Великий Новгород занял второе место в списке благодаря своей богатой истории и древним кремлям.
На третьем месте — Кострома, связанная с именем Ивана Сусанина, который отдал свою жизнь за царя.

Специалисты сервиса также уточнили, что снять жилье на двое суток в этих регионах можно за 4532 рубля.

В дополнение к этим местам, в рейтинг также вошли:

  • Смоленская область
  • Тульская область
  • Рязанская область
  • Псковская область
  • Севастополь
  • Волгоград 
  • Выборг
Кострома. Большой обзор. Достопримечательности. Волга. Ипатьевский монастырь. Отель Екатерина
Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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