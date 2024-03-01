Патриотические путешествия: топ-3 места без Москвы и Петербурга в списке

Информация о популярных местах для отечественного туризма в феврале была представлена российским сервисом бронирования жилья "Твил.ру".
Эксперты сервиса выделили несколько направлений, пользующихся большой популярностью в этом месяце, за исключением Москвы и Санкт-Петербурга.
Так, на первом месте оказался исторический город Нижний Новгород, где Минин и Пожарский собрали воинские силы.
Великий Новгород занял второе место в списке благодаря своей богатой истории и древним кремлям.
На третьем месте — Кострома, связанная с именем Ивана Сусанина, который отдал свою жизнь за царя.
Специалисты сервиса также уточнили, что снять жилье на двое суток в этих регионах можно за 4532 рубля.
В дополнение к этим местам, в рейтинг также вошли:
Экономичные водители постоянно стремятся уменьшить расход топлива.