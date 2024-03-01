Патриотические путешествия: топ-3 места без Москвы и Петербурга в списке

Кострома вошла в десятку самых популярных патриотических направлений для путешественников

0:59 Your browser does not support the audio element. Туризм

Информация о популярных местах для отечественного туризма в феврале была представлена российским сервисом бронирования жилья "Твил.ру".

Фото: Собственная работа by Alexxx1979 is licensed under Attribution-Share Alike 4.0.

Эксперты сервиса выделили несколько направлений, пользующихся большой популярностью в этом месяце, за исключением Москвы и Санкт-Петербурга.

Так, на первом месте оказался исторический город Нижний Новгород, где Минин и Пожарский собрали воинские силы.

Великий Новгород занял второе место в списке благодаря своей богатой истории и древним кремлям.

На третьем месте — Кострома, связанная с именем Ивана Сусанина, который отдал свою жизнь за царя.

Специалисты сервиса также уточнили, что снять жилье на двое суток в этих регионах можно за 4532 рубля.

В дополнение к этим местам, в рейтинг также вошли:

Смоленская область

Тульская область

Рязанская область

Псковская область

Севастополь

Волгоград

Выборг

Кострома. Большой обзор. Достопримечательности. Волга. Ипатьевский монастырь. Отель Екатерина