Отпуск на пляжах Дагестана: цены, сезон и советы для туристов

Сколько стоит летний отдых на берегу Каспийского моря

1:34 Your browser does not support the audio element. Туризм

Туристические компании дали информацию о ценах на отдых на пляжах в Дагестане и о времени, когда наиболее выгодно приобретать туры, сообщает АТОР.

Фото: nps.gov by National Park Service is licensed under such work is in the public domain in the United States

На побережье Каспия сезон для купания очень ограничен. В Дербенте и Махачкале он начинается в июне и заканчивается в начале сентября, а в Избербаше — с 20 июня по 20 августа.

Эти места отдыха популярны среди туристов благодаря песчаным пляжам с плавным входом в море, что делает их идеальными для семей с детьми. Однако типичная для семей форма отдыха "все включено" здесь встречается нечасто. В большинстве случаев гостиницы предлагают только проживание с завтраками.

Скидки для раннего бронирования в гостиницах Дагестана не распространяются, отмечают эксперты рынка. Цены зависят от уровня спроса.

В регионе отсутствуют крупные гостиничные комплексы. Прогнозируется, что уже в апреле большинство номеров в прибрежных отелях на летний сезон будут забронированы.

Стоимость недельного отдыха для двух человек в конце июня в среднем составляет 50 тысяч рублей. Проживание предоставляется в номере "трешке" с завтраками, в то время как расходы на дорогу и питание необходимо оплачивать отдельно. Есть также более доступные варианты, например, недельное пребывание в гостевом доме за 17 тысяч рублей на двоих. Семидневный отдых в отеле премиум-класса обойдется в 80 тысяч рублей для двух человек, включая стоимость билетов, но за питание придется дополнительно заплатить.