Туристическая индустрия Турции: актуальные тенденции и возможности для российских гостей

Турция планирует привлечь обратно российских туристов, предлагая скидки до 20%

1:13 Your browser does not support the audio element. Туризм

Согласно сообщению газеты Aydınlık, Турция может столкнуться с потерей прибыли от туристов из России из-за проблем с платежными переводами из этой страны. В предыдущем сообщении от февраля отмечалось, что стоимость отдыха в Турции может снизиться для россиян в 2024 году.

Фото: Сайт туроператора ht

Диана Фердман, руководитель туристической компании, высказала свои мысли о предполагаемом снижении цен на отдых для российских туристов и о влиянии на другие туристические направления в эфире Общественной службы новостей.

"При ограниченном предложении не следует ожидать снижения цен. Возможно, Египет подешевеет к лету из-за естественных причин — сезон здесь сейчас в разгаре, но к концу мая станет слишком жарко. Обычно летом цены в Египте снижаются. Однако не стоит ожидать падения цен в Турции. У нас также есть другие популярные направления, например, ОАЭ. В прошлом году летом туда полетели многие, и цены приблизились к турецким".

Фердман подчеркнула, что Турция остается гостеприимной к российским туристам: отели в стране возобновили прием платежей российскими картами, а в магазинах можно расплачиваться наличными рублями.