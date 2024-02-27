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Шри-Ланка в центре внимания: чиновники департамента иммиграции собрались отказать в визах туристам из РФ и с Украины, не согласовав это с кабмином

Правительство Шри-Ланке пояснило информации о якобы прекращении продления виз для граждан РФ

Туризм

Согласно пояснению правительство Шри-Ланки, оно не принимало официального решения об отмене продления долгосрочных виз для туристов, как указывалось до того в сообщениях СМИ. Речь идёт о уведомлении, якобы призывающем россиян и украинцев покинуть страну в течение 14 дней.

Управление по СМИ пояснило, что это уведомление было выдано департаментом иммиграции и эмиграции без предварительного согласования с кабинетом министров. В ответ на это президент Ранил Викрамасингха приказал провести расследование.

Агентство Франс Пресс, ссылаясь на генерального комиссара по иммиграции Харша Илукпитию, до того сообщило о прекращении продления долгосрочных туристических виз для россиян и украинцев. Якобы был установлен крайний срок для их выезда из страны - 7 марта.

В октябре прошлого года правительство Шри-Ланки утвердило пилотный проект по выдаче бесплатных виз для туристов из:

  • России
  • Индии
  • Китая
  • Малайзии
  • Японии
  • Индонезии
  • Таиланда.

Он будет действовать до 31 марта. 

Ранее визовый сбор для российских туристов составлял 3050 рублей при подаче через посольство, 50 долларов при онлайн-оформлении или 60 долларов при оформлении по прилёту.

Как отмечал российский посол на Шри-Ланке и Мальдивах Леван Джагарян в конце прошлого года, Шри-Ланка стала одним из наиболее предпочтительных направлений для российских туристов, и ожидается, что в этом году их число достигнет 200 тысяч.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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