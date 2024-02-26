Туроператоры заявили о высоких расценках на отдых в Турции этим летом. Суммы бешенные, 100 тысяч на человека и это отдых на 4 звезды

АТОР: отдых в Турции летом 2024 на двоих будет стоить не меньше 200-тысяч рублей

1:08 Your browser does not support the audio element. Туризм

Российские туроператоры рассказали гражданам о приблизительных расценках на отдых в Турции этим летом. В частности, эксперты АТОР просчитали отдых для двоих с 10-дневным проживанием в отеле 4-5 звёзд по системе "всё включено". Итог оказался таким - на отдых придётся потратить 200 тысяч рублей. В среднем на человека приходится по 100 тысяч рублей.

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Туроператоры отметили, что эта сумма больше актуальна для проживания в отеле 4 звезды, она может быть и выше. Эксперты называют цифру в 300 тысяч рублей на двоих, а если отдохнуть в люксе, то путёвка на двоих выйдет ещё дороже - сумма может доходить до 600 тысяч рублей.

Средний расчёт туроператоров в процентном соотношении показал, что отдых в Турции летом 2024 года обойдётся на 7-8 процентов дороже, чем было годом ранее. Вообще, аналитики отметили, что вышеприведённые расценки могут варьироваться как в большую, так и в меньшую сторону. Окончательная цена будет зависеть от загруженности гостиниц, от притока туристов.