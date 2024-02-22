Инсайдерские советы: как подготовиться к путешествию на Бали

Россиянка рекомендует туристам тщательно планировать свой отдых на Бали

1:57 Your browser does not support the audio element. Туризм

Опытная московская журналистка и путешественница поделилась своими впечатлениями и полезными советами после своего первого визита на Бали, Индонезия, через портал "Дни.ру". Она подчеркнула, что для туристов важно быть готовыми к различным аспектам путешествия.

Фото: Facebook /conflictislands

В частности, она рекомендует взять с собой теплую одежду, если в планах заявлено восхождение на вулканы или походы в горы, учитывая значительное снижение температуры в этих местах. Однако, если такие активности не запланированы, теплая одежда не понадобится.

Также она отметила важность учета сезона отдыха. Многие туристы сталкиваются с неудобствами, не учитывая сезон дождей, который, несмотря на свои минусы, предоставляет преимущества в виде меньшего количества туристов и более доступных цен на проживание.

По ее словам, добраться до Бали может быть непросто из-за длительных и частых пересадок в полетах. Она поделилась своим опытом перелета через Стамбул, который занял 4 часа до Турции и затем еще 12-13 часов до Денпасара, столицы Бали, общая стоимость которого составила около 200 тысяч рублей.

Она выразила восхищение местным жителям за их дружелюбие и подчеркнула интерес к местной архитектуре, особенно к храмам, которые расположены практически в каждом доме, что ее поразило после прибытия.

Среди других преимуществ поездки журналистка отметила возможность заняться серфингом, доступным как для местных жителей с детства, так и для туристов, а также катание на байке, доступность бензина и продуктов. Она рекомендовала покупать продукты на местных рынках, где цены в три раза ниже, чем в супермаркетах, при этом качество товаров соответствует даже европейским стандартам.

Последний совет касался необходимости взять с собой важные медикаменты и солнцезащитные кремы, а также иметь при себе белую накидку для посещения храмов, чтобы следовать местным традициям.