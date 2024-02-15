Волгоградский аэропорт возобновляет полеты в Египет

Чартеры снова будут летать в Египет из Волгограда

0:41 Your browser does not support the audio element. Туризм

По информации пресс-службы аэропорта Волгограда, там возобновили авиасообщение с Египтом. Первый рейс в Шарм-эль-Шейх состоялся 15 февраля и был заполнен на 100%, что составляет 236 пассажиров. Каждому пассажиру были предложены угощения и вручены подарки.

Фото: flickr. com by Jordi Cucurull is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license

Вылет из Волгограда запланирован на 02:30, а прибытие из Египта ожидается в 00:35. Продолжительность полёта в одну сторону составляет примерно 4 часа. На данном направлении используются воздушные суда Airbus A-321. Регулярные рейсы запланированы до 9 мая.