Волгоградский аэропорт возобновляет полеты в Египет

По информации пресс-службы аэропорта Волгограда, там возобновили авиасообщение с Египтом. Первый рейс в Шарм-эль-Шейх состоялся 15 февраля и был заполнен на 100%, что составляет 236 пассажиров. Каждому пассажиру были предложены угощения и вручены подарки.
Вылет из Волгограда запланирован на 02:30, а прибытие из Египта ожидается в 00:35. Продолжительность полёта в одну сторону составляет примерно 4 часа. На данном направлении используются воздушные суда Airbus A-321. Регулярные рейсы запланированы до 9 мая.
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