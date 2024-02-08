Голубь, подозреваемый в шпионаже в пользу Китая, вышел на свободу после проведения в тюрьме восемь месяцев

Голубь-шпион: зачем Китаю нужны пернатые агенты в Индии?

1:36 Your browser does not support the audio element. Туризм

После восьми месяцев заключения подозреваемый голубь, связанный с предполагаемым шпионажем в пользу Китая, был наконец освобожден из индийской тюрьмы.

Фото: Собственная работа by Мухаммад Махди Карим is licensed under GNU Free Documentation License

Этот эпизод стал результатом усилий защитников прав животных из организации РЕТА и привлек внимание индийских СМИ.

Освобождение птицы, произошедшее на этой неделе в учреждении для животных на острове Парель, завершило интересную историю, привлекшую мировое внимание. Голубя задержали в мае 2023 года неподалеку от порта Мумбаи, после обнаружения на его перьях загадочных надписей, напоминающих китайские иероглифы. Это привело к подозрению в шпионаже, и птицу отправили на медицинский осмотр в Мумбаи в рамках расследования. Однако расследование затянулось, пока организация РЕТА не вмешалась, призвав мумбайскую полицию ускорить освобождение голубя. После этого птицу освободили, но детали происшествия не были раскрыты.

Стоит отметить, что у индийских властей есть история недоверия к голубям с 2016 года, когда один из них был "арестован" за наличие письма с угрозами в адрес премьер-министра Индии Нарендры Моди. А в 2019 году в Европе возникли подозрения о шпионаже со стороны белухи по имени Хвалдимир, которая плавала у берегов Норвегии и Швеции. Её поведение, включая одиночные путешествия и взаимодействие с людьми, вызвало волнение и подозрения о возможной разведке, в результате чего её назвали шпионом российского военно-морского флота