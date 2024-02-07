Модульные отели будущего: путь к развитию туризма в Башкирии с поддержкой государства

В Башкирии на территории дома отдыха "Тюменяк" появились здания в форме куполов

2:13 Your browser does not support the audio element. Туризм

На территории дома отдыха "Тюменяк" в Башкирии предприниматель Гамир Галимов создал дома, выполненные в форме куполов. В этих домах уже разместились первые гости.

Фото: commons.wikimedia.org by Aydar Daminov is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

"Я думаю, что теперь поток туристов увеличится, — поделился Гамир. — В настоящее время я планирую привлекать туристов со всей республики. Раньше у нас не хватало места для этого".

Домики оборудованы всем необходимым:

санузлом,

душем

и кухней, —

сохраняя при этом уникальные особенности ландшафта.

На территории дома отдыха есть

бани,

волейбольные и детские площадки,

а также ресторан.

Гости могут отправиться на рыбалку или пройти тропой здоровья.

Предприниматель смог построить новые дома благодаря нацпроекту "Туризм и индустрия гостеприимства", получив грант в 1,5 миллиона рублей. Строительство осуществляется на основе софинансирования, где не менее 50% стоимости проекта предоставляется бизнесом, а вторая половина — в виде субсидий.

В 2023 году Башкирия получила из федерального бюджета 552 миллиона рублей на развитие туризма. За год поток туристов в республике увеличился на 500 тысяч человек и достиг 2,4 миллиона. В настоящее время Башкирия — один из лидеров по строительству модульных отелей вместе с Алтайским краем, Дагестаном, Кабардино-Балкарией и Челябинской областью.

Предоставление субсидий на создание быстровозводимых модульных объектов размещения — лишь одна из многих мер, предусмотренных нацпроектом "Туризм и индустрия гостеприимства". На 2023-2024 годы были поддержаны 213 проектов из 38 регионов, общей суммой в 8 миллиардов рублей, что позволит построить 6,7 тысяч новых номеров. Позднее по инициативе президента было выделено еще 10 миллиардов рублей, что дало возможность реализовать еще 433 проекта из 58 регионов. В результате к концу 2024 года появится новые модульные отели на 14,5 тысяч номеров.