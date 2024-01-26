Названа страна, где с помощью смартфонов начали похищать туристов с целью выкупа

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В Колумбии появились случаи похищения туристов через приложения для знакомств

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Туризм

В Колумбии, несмотря на рост туризма после подписания мирного соглашения в 2016 году, стали заметны случаи похищения туристов. Последний громкий случай — убийство гражданина США, популярного комика Тоу Гера Сюна, который использовал приложения для знакомств. Туриста сначала похитили с целью выкупа, а затем нанесли ножевые ранения, избили и сбросили со скалы.

В Колумбии появились случаи похищения туристов через приложения для знакомств
Фото: "Bogota, Colombia" by szeke is licensed under CC BY-SA 2.0.

Этот случай — один из восьми "подозрительных смертей" граждан США в ноябре и декабре в Медельине. По словам посольства США в Боготе, преступники используют приложения для знакомств для заманивания жертв в общественные места, где они подвергаются нападкам и грабежам. В 2023 году число похищенных людей в стране возросло до 287, вызывая опасения в обществе.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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