На Бали процветает обман российских туристов

Раскрыты способы обмана российских туристов на Бали

1:14 Your browser does not support the audio element. Туризм

Самостоятельные туристы и зимовщики из России всё чаще становятся жертвами мошенничества на Бали. TourDom.ru раскрыл распространённые схемы обмана.

Фото: Reuters by Nyoman Hendra

Одна бедолага искала способ быстро оформить бизнес-визы в Индонезию. Написала в балийский чат, получили несколько рекомендаций. Обратилась к "проверенному человеку".

Созвонилась с Евгенией, та объяснила, какие документы прислать и дала реквизиты для оплаты. А сразу после перевода денег — пропала. Через некоторое время пострадавшая узнала, что Евгения попала в ДТП. Позже аккаунты и "помощницы", и сообщившего о беде с ней были заблокированы.

Другой турист столкнулся с обманом, пытаясь оформить медстраховку. Это тоже распространённая на Бали афера. Схема та же — написал в чат, ответила девушка, которая якобы сама недавно оформила полис задним числом. Всё раотает и без обмана, заверила она. Псевдостраховщик, как и порекомендовавшая его дамочка, исчез сразу после получения денег.

В туристических чатах, как правило, есть предупреждения о мошенниках в закреплённых сообщениях. Изучите их внимательно и не отправляйте деньги кому попало.