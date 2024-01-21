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Сиденья для унитаза вместо шампуней: персонал отелей не доволен, что гости крадут необычные предметы

Гости роскошных отелей всё чаще крадут сантехнику и другие предметы, вызывая недоумение персонала

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Туризм

Опрос, проведенный руководством отелей Wellness Heaven, выявил тревожный тренд — гости роскошных отелей стали активно красть предметы из номеров, включая сантехнику, насадки для душа, сиденья унитазов и другие ценные предметы.

Эти действия рассматриваются как кража, вызывая недоумение и удивление персонала. Инциденты с похищением даже цифр с дверей номеров также становятся все более распространенными.

В ответ на такое поведение некоторые отели вводят залоги и штрафы за пропажу предметов после выезда гостей.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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