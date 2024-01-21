Сиденья для унитаза вместо шампуней: персонал отелей не доволен, что гости крадут необычные предметы

Опрос, проведенный руководством отелей Wellness Heaven, выявил тревожный тренд — гости роскошных отелей стали активно красть предметы из номеров, включая сантехнику, насадки для душа, сиденья унитазов и другие ценные предметы.
Эти действия рассматриваются как кража, вызывая недоумение и удивление персонала. Инциденты с похищением даже цифр с дверей номеров также становятся все более распространенными.
В ответ на такое поведение некоторые отели вводят залоги и штрафы за пропажу предметов после выезда гостей.
Филипп Киркоров, находящийся в трудных временах из-за скандала на голой вечеринке, получил поддержку от некоторых знаменитостей.