За новогодние каникулы пассажиропоток аэропорта Екатеринбурга увеличился на 17%

1:14 Your browser does not support the audio element. Туризм

В период новогодних каникул Международный аэропорт Кольцово (город Екатеринбург), управляемый компанией "Аэропорты Регионов", обслужил более 226 тысяч пассажиров, что на 17% превышает показатели предыдущих новогодних праздников. Об этом сообщила пресс-служба аэропорта.

Фото: flickr. com by Jordi Cucurull is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license

"За выходные, связанные с Новым годом и Рождеством, Международный аэропорт Кольцово обработал более 226 тысяч пассажиров, что на 17% больше, чем за аналогичный период предыдущего года", — отмечается в официальном заявлении.

Общее количество рейсов, отправившихся из аэропорта за праздники, превысило 900, что на 8% больше, чем в аналогичный период 2023 года. Кольцово обслуживал рейсы по 75 направлениям, включая 50 внутрироссийских и 25 международных.

Согласно данным Министерства транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области, авиакомпании перевезли более 160 тысяч пассажиров по субсидируемым маршрутам за 11 месяцев 2023 года, что на 5% превышает плановые показатели.