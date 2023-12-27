Первую советскую атомную подлодку в Кронштадте открыли для туристов

1:15 Your browser does not support the audio element. Туризм

Во вторник 26 декабря губернатор Петербурга Александр Беглов открыл экспозицию внутри первой советской и третьей в мире атомной подводной лодки К-3 "Ленинский комсомол".

Фото: Медиапалуба

В октябре 2022 года субмарину по частям переместили в Музей военно-морской славы в Кронштадте. Транспортировка была рекордной: никогда ещё не судно таких размеров — общая длина более 107 метров, полное водоизмещение порядка 4750 тонн, масса — 2558 тонн — не возили по городским дорогам.

"Это единственная в мире подлодка, которая находится в музее, в здании. Когда мы осмотрели её, то убедились, что внутри практически всё сохранено", — сообщил Беглов.

Глава проектного офиса по созданию туристско-рекреационного кластера "Остров фортов" Ксения Шойгу поблагодарила всех причастных к "спасению и музеефикации" легендарной К-3. Она показала, как устроена иммерсивная экспозиция, с помощью современных мультимедийных средств повествующая гостям об истории создания, принципах работы атомохода и служивших на нём моряках.