Топ-10 самых популярных новогодних направлений у российских туристов

1:17 Your browser does not support the audio element. Туризм

Большинство россиян из тех, кто планировал отдыхать на Новый год вдали от дома, останутся на родине, пишет в пятницу РИА Новости со ссылкой на анализ tutu. ru.

Фото: РИА Новости by Александр Вильф

95,35% бронирований отелей приходятся на внутренние направления и только 4,69% — на зарубежные, уточняет агентство.

Самые популярные города для новогоднего досуга — Москва и Санкт-Петербург: в сумме их доля составляет 46,72% от всех броней, сделанных через сайт. При этом там отдых больше всего и подорожал: в Белокаменной — на 18% по сравнению с прошлым годом, в Северной столице — на 13%.

Среди других востребованных городов на новогодние праздники:

Казань,

Сочи,

Нижний Новгород,

Мурманск,

Екатеринбург,

Калининград,

Тула,

Псков.

Из зарубежных направлений самые популярны Белоруссия — 58,89%, Турция — 7,78%, Абхазия — 6,6%, Китай — 4,44 % и Эстония — 3,33 %.