Страной, в которую активно направляются российские туристы, оказалась Индия. В преддверии отмены виз для туристических поездок наши граждане в течение трех кварталов текущего года совершили более 60 тысяч поездок в эту страну. Этот показатель уже превышает результаты 2022 года. Об этом сообщил заместитель министра экономического развития Российской Федерации Дмитрий Вольвач.

Фото: Openverse by kitmasterbloke is licensed under CC BY 2.0