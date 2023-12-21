Названа страна, куда массово направились российские туристы

Страной, в которую активно направляются российские туристы, оказалась Индия. В преддверии отмены виз для туристических поездок наши граждане в течение трех кварталов текущего года совершили более 60 тысяч поездок в эту страну. Этот показатель уже превышает результаты 2022 года. Об этом сообщил заместитель министра экономического развития Российской Федерации Дмитрий Вольвач.

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"За весь 2022 год количество таких поездок составило 50 тысяч. Таким образом, мы уже опережаем прошлогодние показатели, и, по моему мнению, рост будет продолжаться", — отметил он.

Также увеличивается число индийских туристов, посещающих Россию — их количество достигло 24 тысяч. В этой связи г-н Вольвач напомнил, что российское и индийское правительства в настоящее время работают над соглашением о безвизовых групповых туристических поездках, аналогичных действующему соглашению с Китаем, сообщает ТУРПРОМ.

"Это соглашение позволит группам, состоящим из не менее чем пяти и не более чем 50 человек, находиться на территории России и Индии до 15 дней без оформления виз в общем порядке", — пояснил чиновник.

Он также добавил, что проект данного соглашения был рассмотрен в ходе 24-й межправительственной комиссии в апреле текущего года в Нью-Дели и в настоящее время находится на стадии согласования.