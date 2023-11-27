Для туристов на Эльбрусе введены тотальные запреты

0:37 Your browser does not support the audio element. Туризм

На Эльбрусе закрыты все горнолыжные трассы из-за опасной лавинной обстановки, вызванной сильным снегопадом. Регион попал под воздействие стихии, что привело к введению запретов на использование трасс и экотроп.

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В настоящее время все службы работают в усиленном режиме. Гости курорта призваны проявить терпение, ожидая улучшения снежных условий, и предостерегли от посещения опасных зон. Несмотря на временные ограничения, некоторые отдыхающие находят удовольствие в других аспектах окрестностей Эльбруса, сообщает newstracker.ru.

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