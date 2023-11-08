В Таиланде задержан голый турист из России, который нападал на прохожих

0:52 Your browser does not support the audio element. Туризм

Полицейскими тайского курорта Паттайя был задержан российский турист, который бегал по улице голым и нападал на прохожих. Об инциденте пишет The Thaiger.

Фото: Openverse by Luther Bailey is licensed under CC BY-NC-SA 2.0

Выяснилось, что задержанному гражданину РФ 23 года, он расхаживал по улицам голышом, а его поведение было агрессивным. По словам очевидцев, он оскорблял прохожих, а также просто так ударил местного водителя мотоцикла, который остановился на перекрёстке.

Задержанного российского хулигана отправили на осмотр к медикам. Несмотря на присутствие стражей правопорядка, нарушитель спокойствия продолжал вести себя агрессивно по отношению к находящимся рядом.

Россиянина обязали пройти психиатрическую экспертизу, а также анализ крови на запрещённые вещества. После этого хулигану предъявят обвинение.

Полиция в Таиланде на Пхукете